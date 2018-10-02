عقد الاجتماع الفني لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية بالرياض

نواف السالم(صدى):

عقد الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية في صالة الاجتماعات بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد سلطان الودعاني وبحضور أمين عام الاتحاد العقيد سعيد القرني والمختصين في اللجان الفنية والتحكيمية وممثلي الجهات العسكرية المشاركة.

ورحب العقيد الودعاني في بداية الاجتماع بالحضور ، مشيراً إلى أن هذه البطولة حظيت بدعم واهتمام سمو وزير الداخيلة الذي يولي الاهتمام بكل ما يخدم المسيرة العملية لرجل الأمن, كما أن هذه البطولة تعد أكبر تجمع رياضي للجهات العسكرية من مختلف مناطق المملكة في مكان واحد , مشيراً إلى أن البطولة ستشهد العديد من التغيرات في النسخ المقبلة ومن ضمنها أن تقام مرتان سنوياً إلى جانب زيادة عدد مسابقاتها, مشيداً بالتعاون الذي وجدوه من جميع المدربين والرماة في سبيل إنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المتميز خصوصاً أنها تكتسب أهمية بالغة من خلال الأهمية الكبيرة للرماية لرجل الأمن من ناحية الدقة والحركة والرماية في وقت واحد. وقال: “بطولة الرماية التكتيكية من ضمن أولويات اتحاد قوى الأمن الذي يسعى كذلك من خلالها لاكتشاف عناصر مميزة تعود بنفعها على الأعمال الميدانية للقطاعات العسكرية, لافتاً النظر إلى أنه سيتم اختيار الأوائل والمتميزين في هذه البطولة لتمثيل منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي الذي سيشارك خلال الفترة المقبلة في البطولة العالمية للشرطة للرماية التي ستقام في الصين.

وأفاد العقيد الودعاني أنه بدأ التحضير للبطولة منذ عدة أشهر من خلال تكوين اللجان العاملة لتظهر بالشكل المطلوب , مقدماً في هذا الصدد شكره لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول / سعيد بن عبد الله القحطاني على الدعم والاهتمام الذي يوليه للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي ولأصحاب المعالي والسعادة مدراء وقادة القطاعات العسكرية على تفاعلهم الدائم مع أنشطة وبرامج الاتحاد. كما قدم رئيس اتحاد قوى الأمن العقيد سلطان الودعاني شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ على المساهمة في إنجاح البطولة من الناحية الفنية بتوجيهه لاتحاد الرماية بالتعاون الكامل مع اتحاد قوى الأمن من جميع النواحي فيما يخدم نجاح البطولة .بعد ذلك قدم رئيس لجنة الحكام في البطولة أحمد محمد قيسي شرحاً للائحة الفنية للبطولة ومراحل المنافسات ومواعيد التدريبات والأمور المتعلقة بالبطولة من جميع النواحي والإجابة على استفسارات المشاركين .