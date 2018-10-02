اشتعال حريق في مصنع ناتبت NATPET
كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، عن اشتعال حريق في مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت NATPET
وقال المتحدث الرسمي للهيئة :قد هرعت للموقع مباشرة وفِي وقت قياسي فرق مكافحة الحوادث الصناعية من إدارة الامن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية وفريق (ياما)، ومازالت فرق الاطفاء تقوم بمهام مكافحة الحريق، وتبريد الموقع في مثل هذة الحالات.
وأضاف : كما تقوم فرق حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع بمتابعة قياسات جودة الهواء في المناطق السكنية والصناعية والتي أظهرت انه في المحطات ارقام 1،6 أظهرت ان القراءات في وضعها الطبيعي واتجاه الرياح جنوب شرقي.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 5 ساعات
دييت حريأه🔥🔥🔥🔥 فزززيعه أوي…
ممكن تطلع غزات سامه ..