اشتعال حريق في مصنع ناتبت NATPET

علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، عن اشتعال حريق في مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت NATPET

وقال المتحدث الرسمي للهيئة :قد هرعت للموقع مباشرة وفِي وقت قياسي فرق مكافحة الحوادث الصناعية من إدارة الامن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية وفريق (ياما)، ومازالت فرق الاطفاء تقوم بمهام مكافحة الحريق، وتبريد الموقع في مثل هذة الحالات.

وأضاف : كما تقوم فرق حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع بمتابعة قياسات جودة الهواء في المناطق السكنية والصناعية والتي أظهرت انه في المحطات ارقام 1،6 أظهرت ان القراءات في وضعها الطبيعي واتجاه الرياح جنوب شرقي.