شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف فنية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل، مؤكدة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات فني رابع- ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة، و فني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيميائية، البتروكيماويات)، و مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأكدت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م،مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://career5.successfactors.eu/career