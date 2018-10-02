الأمير عبدالله بن بندر يقدم العزاء لأسرة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة – رحمه الله

مكة المكرمة(صدى):

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة واجب العزاء لأسرة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة سليمان الثنيان – رحمه الله – .

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب على ولاة أمر هذه البلاد.