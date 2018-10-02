القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط داخل حي سكني ببدر

علي القحطاني(صدى):

نجحت شرطة محافظة بدر، في القبض على قائد مركبة متهور يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية.

وأوضحت شرطة بدر، أنها ممثلة في قسم البحث والتحري والدوريات الأمنية، وبإشراف من مدير شرطة المحافظة العقيد أمين محمد العوفي، أطاحت بقائد مركبة متهور يقوم بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية أمام مسجد العريش.

وذكر أنه بعد المتابعة والرصد تم جمع المعلومات عن المركبة وقائدها، والقبض عليه، مؤكدة أنها ستطبق عليه أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وقدَّم محافظ بدر الشكر لمدير شرطة المحافظة، على سرعة رصد وضبط المخالف المتهور في وقت قياسي جدًّا، محذرًا كل مستهتر يرتكب مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

كما أكد المحافظ أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات النظامية التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق السلامة العامة للجميع.