بالأسماء.. ” التعليم ” تدعو 831 متقدم ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة التعليم، (٨٣١) متقدم ومتقدمة على الوظائف التعليمية؛ للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال يومي الأربعاء والخميس٢٣-٢٤ / ١ / ١٤٤٠هـ.

وأوضحت الوزارة متطلبات المطابقة وهي:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.

3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم مؤهلًا غير تربويًا.

5. الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

ونبهت الوزارة أنه من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولًا عن رغبتها في التوظيف، مشيرة إلى أن الدعوة للوظيفة لا تعني الترشيح النهائي.

للإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً من الرجال هنا .

للإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً من النساء هنا .