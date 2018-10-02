مدينة الملك فهد الطبية توفر وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصص طب الطوارئ، مع وجود خبرات سابقة.

وأكدت المدينة الطبية أن العمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مساعد استشاري طب الطوارئ أطفال، مساعد استشاري طب الطوارئ بالغين.

وأضافت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، لافتة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنا .