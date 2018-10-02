صراع بين مؤذنيين على إقامة الآذان ينتهي بجريمة مروعة

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة الجديدة جنوبي الدار البيضاء المغربية جريمة مروعة، وذلك بعد نشوب صراع بين مؤذن مغربي وزميله تبادل دورهما لإقامة أذان الصلاة في المسجد اللذين يعملان فيه،إتنهي بقتل الأخير.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب تعيين المؤذن المجني عليه المؤذن الرئيس للمسجد الذي تم تشييده حديثاً، لكن القرار لم يكن على هوى المؤذن الجاني الذي حاول بسط سيطرته ليكون هو المؤذن الرئيسي للمسجد، فوقع الخلاف بين المؤذنين.

وتطور الخلاف بينهما عقب صلاة الفجر على زعامة المسجد وتحول إلى صراع عنيف، انتعى بإعتداء المؤذن المقال على الأخر بالضرب إلى أن أسقطه على الأرض جثة هامدة.

وبدورها، تمكنت الجهات الأمنية القبض على المؤذن الجاني صباح اليوم الثلاثاء، وجاري التحقيق معه في الحادث لمعرفة الملابسات والأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة.