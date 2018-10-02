بالفيديو..مشرفة تعتدي بالضرب على طالب في باص مدرسة

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مشرفة تعتدي بالضرب على طالب في باص المدرسة بالكويت.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المشرفة التي قامت بضرب الطالب بعنف.

ولم يتضح من الفيديو سبب رد فعل المشرفة، حيث أنها انهالت عليه بالضرب وهو يجلس في باص المدرسة.