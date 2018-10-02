أمير جازان يوجه بتسهيل إجراءات دخول أبناء المنطقة إلى سوق العمل

جازان(صدى):

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بقصر سموه مساء اليوم ، الجلسة الأسبوعية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التي خصصت لموضوع ” التوطين الموجه ” .

ووجه سموه خلال الجلسة ، بضرورة تكثيف الجهود في سبيل تسهيل إجراءات دخول أبناء المنطقة إلى سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، مؤكداً دعم الحكومة الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل ما من شأنه الرقي بالوطن والمواطن .

وأوضح سمو أمير منطقة جازان ، أن دعم توطين الوظائف سيتواصل عبر العديد من البرامج المقدمة لخدمة شباب وفتيات المنطقة , مهيباً في الوقت نفسه بجميع الجهات ذات العلاقة بالحرص على توفير الإمكانات كافة لخدمة المتقدمين عبر تسهيل الإجراءات لهم.

ثم سلط وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين عبدالله بن صالح المديميغ ، الضوء ، على دور الإمارة والجهات الحكومية في دعم برنامج ” التوطين الموجه ” ، مبرزاً في هذا الصدد جهود القيادة الرشيدة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن الغالي ولتحقيق فرص العمل المناسبة للشباب وفقاً لرؤية 2030.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للتوطين في منطقة جازان عملت على توطين عدد كبير من الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين وأسهمت في تخفيف نسب البطالة والعاطلين عن العمل إلى مستويات دنيا.

بعد ذلك ، قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي ، عرضاً عن برنامج التوطين بجازان ، وشرح الأهداف العامة لبرامج التوطين ومنها المساهمة في تقليل البطالة ، والقضاء على محاولات التستر التجاري وتصحيح سوق العمل ، والمساهمة في تحفيز رواد العمل.

وعرج ، على برامج دعم التوطين بالمنشآت ، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، وبرامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بما فيها سياسات التمويل والخدمات المالية ، وكذلك البرامج التدريبية الالكترونية المجانية عبر منصة ” دروب ” .

وختم المهندس القنفذي ، حديثه ، لافتاً النظر إلى أن منطقة جازان كانت سباقة في مجال برامج التوطين ، والأولى على مناطق المملكة في بداية تدشين البرنامج وهي أول من وقعت اتفاقية لأنشطة التوطين ، والأولى في تنفيذ وتطبيق توطين الأنشطة ميدانياً.

وتضمنت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور حول ” برامج التوطين ” والخطوات التي تحققت في هذا المجال بمنطقة جازان.

وفي نهاية الجلسة كرم سمو أمير منطقة جازان ، مدير تعليم البنات بالمنطقة جازان السابق عيسى بن رديف الشماخي ، ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ، ومدير مكافحة المخدرات بمحافظة الدرب النقيب ظافر بن منيع العمري .