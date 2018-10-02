أمطار وصواعق رعدية تضرب جازان.. والدفاع المدني يحذر من مخاطرها

تركي السالم(صدى):

شهدت معظم محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية استمرار للواقع الرعدية المصحوبة بالأمطار، مما تسبب في حالة في الاستنفار الأمني والاسعافي .

ووجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان رسائل تحذيرية للسكان من مخاطر الأمطار والسيول، داعيا الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأكدت المديرية أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني متمنيًا السلامة للجميع .