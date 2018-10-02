وظائف شاغرة في شركة معادن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” ، وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: منسق العمليات والتدريب (طريف)، مشرف مناوب (طريف)، منسق منع الخسائر- عمليات التعدين (طريف)، منسق- مصنع حامض الفوسفوريك (طريف)، محلل مختبر (طريف)، مدير المحاسبة المالية (رأس الخير)، مهندس الصحة والسلامة (رأس الخير)، مهندس معدات دوارة (رأس الخير).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .