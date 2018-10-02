بالفيديو.. عملية نوعية لـ ” الضفادع البشرية ” التابعة للبحرية بالبحر الأحمر
وثَّق تقريرًا تليفزيونيًا، إحدى العمليات النوعية التي قامت بها فرق الضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية الملكية بالبحر الأحمر.
ونشرت قناة ” العربية ” تقريرًا عن العملية، حيث ذكر أن الفرق تعمل ضمن قوات التحالف العربية، وانطلقت على قوارب مطاطية تحت جنح الظلام في مهمة خاصة.
وتتعلق المهمة بالتحقق عن قرب من معلومة استخباراتية عن هدف على إحدى جزر البحر الأحمر.
نشرة الرابعة | شاهد الضفادع البشرية في قوات التحالف pic.twitter.com/ExZay4cjO6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٢ أكتوبر ٢٠١٨
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