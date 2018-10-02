برامج خدمية للجنود المرابطين من تعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تسلم قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري صباح اليوم ( الثلاثاء ) ، نسخة من مشروع “خدمتي ” من مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة بتعليم المنطقة المشرف على المشروع الأستاذ أحمد آل مفرح .

ويعنى المشروع بتقديم خدمات متنوعة للجنود المرابطين على الحد الجنوبي ، في جوانب صحية واجتماعية وخدمية وسياحية بالشراكة مع عدة جهات ، وذلك تقديرا للدور الرائد الذي يقومون به ، فيما تم تخصيص الرابط : http://khedmaty.aseerit.com/ ، للتعريف بتفاصيل الخدمات المقدمة والجهات المعنية .