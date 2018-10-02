طيران أديل يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، مضيفة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات مسؤول أول A320 (جدة)، و كابتن A320 (جدة)،و مهندس إلكترونيات (الرياض)،و مهندس صيانة (الرياض).

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنا .