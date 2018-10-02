​سيات تاراكو 2019 تقدم مزيد من التفاصيل في صور جديدة

أميره خالد(صدى):

حولت سيات الآن اهتمامها نحو أكبر نموذج لديها وهو موديل تاراكو الذي تم كشف النقاب عنه في وقت سابق من هذا الشهر ، وإن سيارة تاراكو هي أساسا هي النسخة الأسباينة من سكودا كودياك وهذا هو أكثر وضوحا الآن من ألبوم الصور المرفق أدناه.

وتظهر تاراكو في ملامح سيات وألوانها وحلتها التقليدية النموذجية ،ومن المثير للاهتمام أن الموديل الجديد المنضم إلى تشكيلة الشركة المتنامية يمهد الطريق لاتجاه تصميم جديد سنراه في السنوات القادمة ، بما في ذلك الجيل التالي من ليون في وقت ما من عام 2019. ومثل سيارة سكودا كودياك وسيارة فولكس فاجن تيوان / تيجوان أول سبايس ، ستتاح تاراكو الجديدة مع خيار بين خمسة أو سبعة مقاعد.

ولن يكون لدى العملاء مشكلة في معرفة ما هي الاصدارات التي سيتم عرضها حيث سيكون هناك اثنان فقط: Style و the Xcellence. وستتوفر الاضاءة LED بصورة قياسية، كما أن مجموعة المحركات بسيطة للغاية ، تشمل محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان ومحرك 2 لتر بقوة 190 حصان ومحرك 2.0 لتر ديزل بقوة 150 حصان و 190 حصان. اعتمادا على ما تريد وعلى المحرك المختار ، فإن السيارة متعددة الاستخدامات الكبير تتوفر بمحرك الدفع الرباعي وناقل حركة مانيوال من ست سرعات و DSG من سبع سرعات.