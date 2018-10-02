آلان شيرار: بوغبا يعجز حتى عن عقد أربطة أحذية أساطير مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

هاجم الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، آلان شيرار الفرنسي بول بوغبا، قائلًا إنه يعجز حتى عن عقد أربطة أحذية أساطير مانشستر يونايتد.

وقال شيرار : ربما يكون بطلاً للعالم، لكنه لا يمكنه حتى عقد أربطة من ستظل أسماؤهم محفورة في تاريخ أولد ترافورد.

وأضاف اللاعب السابق: قدم أداء فقيراً أمام وست هام وكان سيئاً لدرجة أن المدرب جوزيه مورينيو اضطر لإخراجه.. إذا كانوا يحاولون إقالة المدرب، يمكنني القول أنهم يفعلون هذا بطريقة أفضل من لعبهم.. وبالمناسبة أين هو أليكسيس سانشيز؟.

وتابع شيرار، أسطورة بلاكبرن روفرز ونيوكاسل، أيضاً على وضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأعرب عن أسفه من عدم سير الأمور معه بشكل جيد، رغما عن الموسم الناجح الأول الذي قدمه.