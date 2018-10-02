إطلاق الدفعة الثانية من السجناء المعسرين في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للسجون في الطائف، عن إطلاق الدفعة الثانية من السجناء الذين ثبت إعسارهم في قضايا حقوقية وليست جنائية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله -، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، إثر زيارته لمحافظة الطائف.

من جانه، صرًّح مدير الإدارة العامة للسجن الطائف المقدم سعيد بن صالح العجب، بأنه فور صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، فقد بادرت المديرية العامة للسجون بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، القاضية بسرعة تنفيذ الأمر الكريم، ووجّه مدير عام السجون وبمتابعة مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش بتشكيل اللجان الرسمية المعنية بتنفيذ التوجيه الكريم لاستكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء الذين تنطبق عليهم ضوابط التوجيه الكريم بصورة عاجلة.

ورفع مدير الإدارة العامة لسجن الطائف أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على اللفتة الملكية الحانية التي أتت على إثر الزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – واستجابة كريمة لمقترح سموه، لافتًا إلى أن الفرحة عمت السجناء، المشمولين بهذه المكرمة، وذويهم معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذه المكرمة الأبوية الحانية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة استقرارها وأمنها في ظل قيادتها الرشيدة.