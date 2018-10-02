شركة صدارة للكيميائيات توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات مشرف مراقب التخطيط والجدولة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، مسؤول جدولة الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، ومهندس صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، و فني صيانة- أجهزة: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة، ومهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، و منسق الامتثال التجاري: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي هنا .