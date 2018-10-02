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وظائف شاغرة في شركة أبيات في 3 مدن

وظائف شاغرة في شركة أبيات في 3 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة أبيات السعودية “ ABYAT ” – المتخصصة بمجال مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي بالتجزئة- عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: موظف الأسطول (جدة)، موظف الأسطول (الخبر)، مدير الأسطول (الرياض)، قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ جدة)، قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ الخبر)، قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض)، موظف توظيف (جدة)، موظف توظيف (الخبر).

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