بالصور.. ميسي يثير السخرية بعد ظهوره بزي برشلونة الجديد.. وهذه تكلفته!

ماجد محمد(صدى):

ارتدى فريق برشلونة الإسباني الزي الجديد وهو في طريقه إلى العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء قبل مواجهة توتنهام يوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه مرتدين بدلات رمادية صممت من قبل علامة ” ثوم براون ” الراعي الرسمي للنادي الكتالونى، وبدت الحلة الرمادية واسعة للغاية على أكتافه وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتدى الأسطورة علامة ” ثوم براون ” المشهورة بخياطتها الكلاسيكية

وصممت للفريق ثياب من ” الفريسكو الكلاسيكية ” ذات الشقين مع اللون الرمادي المتوسط، مع قميص أبيض وربطة عنق ” أكسفورد ” ، بجانب أحذية سوداء، وارتدى فالفيردي مدرب برشلونة ارتدى الزي الرمادي الكامل مع قميص أبيض وأحذية سوداء.

وتبلغ القيمة الكاملة للزي الذي ظهر به الفريق يوم الثلاثاء 100 ألف جنيه إسترليني ” قرابة 112 ألف يورو ، فيما تبلغ تكلفة اللاعب الواحد 4 آلاف و200 جنيه إسترليني.

وكان برشلونة مع ماركة ” ثوم براون ” الأميركية للأزياء قد تعاقد منذ الصيف الماضي، وسيقوم اللاعبون بارتداء العلامة لمدة 3 مواسم لرحلاتهم خارج ملعبهم في دوري أبطال أوروبا، وكانت المناسبة الأولى يوم الثلاثاء في رحلة لندن.