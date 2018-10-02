بوكيتينو: لا يحالفنا الحظ بسبب الإصابات لكن نستشعر القوة أمام برشلونة

نواف السالم(صدى):

يفقد نادي توتنهام الإنجليزي، 5 من لاعبيه بسبب الإصابة لمدة أسبوعين على الأقل،ولكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو يشعر بالتفاؤل قبل مواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو، في مؤتمر صحفي : لا يحالفنا الحظ بسبب كثرة الإصابات، لكن رغم هذا، يجب أن نستشعر القوة.

وأضاف : يجب أن يشعر كل لاعب بقدرته على تحقيق الفوز وإنجاز ما نريد. الأمر يتعلق بمتعة الأداء غدا في وجود أفضل لاعب في العالم، وهو ليونيل ميسي، مؤكدًا أن مباراة الغد تتعلق بالتركيز والتنافس ومتعة اللعب، في مواجهة أفضل لاعب في العالم.

وسيغيب عن توتنهام، ديلي آلي إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيرج أورييه الفخذ، وموسى ديمبلي الفخذ، وكريستيان إريكسن البطن، ويان فرتونن عضلات الفخذ الخلفية، إلى ما بعد فترة التوقف الدولية المقررة هذا الشهر.