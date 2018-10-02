مصرع 8 إماراتيين من أسرة واحدة بسبب شاحن الجوال

ابوظبي(صدى):

لقى 8 مواطنين إماراتيين من أسرة واحدة، مصرعهم إثر حريق اندلع في منزلهم نتيجة اشتعال شاحن هاتف جوال.

وتفصيلًا، أفاد تقارير إماراتية، بأن المواطنين قتلوا في حريق منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس بالعاصمة أبو ظبي، وذلك وفقًا لمقطع صوتي منسوب لصاحب المنزل بديوي الكثيري.

وأوضح المقطع، أن المتوفيين هم اثنتان من بناته وأخوه وابنته وأخته وثلاثة من أطفاله، فيما ذكرت مصادر مقربة من العائلة أن الحريق جاء نتيجة لانفجار شاحن هاتف محمول في غرفة استقبال المنزل.

وأسفر الانفجار عن نجوم دخان كثيف وحريق تسبب في مقتل الضحايا، فيما أصيب 4 من أفراد العائلة وهم في العناية المركزة.