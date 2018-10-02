مستشفى بيشة بلا أدوية

محمد السعران(صدى):

انتقد عدد من المواطنين النقص الحاد الذي يعانيه مستشفى الملك عبدالله في الأدوية الأساسية منذ ما يزيد على ثلاثه أشهر ، مستغربين العجز الذي تعانيه صيدلية مستشفى ضخم يسع ٣٦٥ سرير.

وذكروا أن كثيرا من الأدوية الضرورية لا تتوفر في المستشفى، ما يضاعف معاناة المرضى، مشيرين إلى أنهم حين يخاطبون إدارة مستشفى الملك عبدالله يلقي بالمسؤولية على الشؤون الصحية في بيشة.

وأشاروا إلى أنهم يضطرون لتوفير الأدوية والعلاج من الصيدليات التي تستنزفهم ماديا ، رغم التكاليف الباهظة التي يكبدونها في سبيل ذلك.

حيث ذكر مواطن ” تحتفظ الصحيفة بأسمه ” بأن له مواعيد في مستشفى بالرياض ورفضت صحة بيشة تجديد قرار الهئية له وعدم ألتزامها بتوفير العلاج له ؛ مطالبين من مدير الشئون الصحية في بيشة بالتدخل وحل هذه المشكلة.

تجدر الإشارة أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.