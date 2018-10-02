بالفيديو.. الأمطار تجتاح شوارع تبوك

محمود البلوي(صدى):

شهدت منطقة تبوك هطول أمطار غزيرة ، اليوم الثلاثاء ؛مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظة هطول الأمطار على شمال غرب تبوك، وأغرقت على إثرها الشوارع والطرقات التي خلت من المارة والمركبات، نظرا لشدتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، قد وجهت تنبيهًا عاجلًا، لسكان مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.