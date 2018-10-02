محافظ تثليث يجتمع بمدراء الإدارات الأمنية لمناقشة بعض المواضيع

حسين العلي(صدى):

‏عقد سعادة محافظ تثليث الاستاذ سعد بن سفر بن زميع إجتماع هذا اليوم الثلاثاء الموافق22/1/1440 مع مدراء الإدارات الأمنية بمحافظة تثليث الذي بدأ الاجتماع بالترحيب سائلاً المولى عزوجل أن يديم الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيده ‏ورفع اسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيده ولسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على ما تحظى به محافظة تثليث ومراكزها من دعم واهتمام في جميع المجالات وبالذات القطاعات الأمنية وبعد ذلك تم مناقشة المواضيع التي تخص القيادات الامنية وفي نهاية الاجتماع شكرا سعادة المحافظ الحضور على حضورهم ومناقشة الامور التي تخص الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمراكز ‏التابعة وأكد على الجميع اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في ما يخدم القطاع الأمني بالذات وجميع القطاعات الأخرى.