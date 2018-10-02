بالصور.. ضبط 500 مخالفة صحية ومهنية في المنشآت التجارية النسوية بعسير

أبها(صدى):

تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة القسم النسوي، خلال جولاتها الرقابية على مدار العام الماضي، من ضبط أكثر من 500 مخالفة صحية ومهنية استهدفت المنشآت التجارية النسوية بمدينة أبها.

وقالت أمانة عسير أن الجولات الرقابية التي قامت بها إدارة القسم النسوي خلال العام الماضي أسفرت عن توجيه نحو 66 إنذاراً لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 500 مخالفة، وإغلاق ما يقارب 54 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، منوهاً إلى أن تلك المخالفات رصدت بعد أكثر من 1241 جولة قامت بها المراقبات بالقسم النسوي بالأمانة.

وأضافت أنه قد تم إتلاف أكثر من 647 مادة مخالفة بعد رصدها من قبل المراقبات؛ حيث تمثلت تلك المخالفات في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى استخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر.