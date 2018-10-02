مكتب تعليم الروابي ينفَّذ اللقاء التربوي بعنوان الضبط التربوي لسلوك طلاب المرحلة الابتدائية

سعيد العجل (صدى):

نفَّذَ مكتب تعليم الروابي مُمثِّلاً بقسم التوجيه والإرشاد لقاءً تربوياً لمرشدي الطلاب بالمرحلة الابتدائية بعنوان ” الضبط التربوي لسلوك طلاب المرحلة الابتدائية ” من خِلال تطبيق قواعد السلوك والمواظبة بالمرحلة الابتدائية اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١/٢٢بقاعة المدارس السعودية الأهلية على شرف مدير مكتب تعليم الروابي الأستاذ محمد بن إبراهيم أباالخيل وبحضور ٥٥ مرشداً طلابياً.

أتى ذلك اللقاء انطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم بالانضباط المدرسي وتحقيق البيئة الآمنة للطلاب ؛ حيثُ بدأ اللقاء بالافتتاح وكلمة لسعادة مدير مكتب تعليم الروابي والذي ثمّن فيها جهود الوزارة في توفير كل ما يعين على تهيئة البيئة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات ، كما تحدث عن أهمية دور المرشد الطلابي في الرعاية التربوية للطلاب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتشكل المواطنة الصالحة ، وأكد على أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة بالمرحلة الابتدائية وفق الخصائص العمرية لفئة الطلاب مع مراعاة ما تضمنته من دور تفاعلي بين المدرسة وولي أمر الطالب بهدف تبني السلوك الإيجابي لدى الطلاب.

وقد بدأت الجلسة الأولى بمحاضرة لمشرف التوجيه والإرشاد بالإدارة أ.عبدالمجيد الحزيمي تضمنت عرضاً شاملاً للدليل الإجرائي والدليل التنظيمي الصادرة من الوزارة ودورها في استخدام البدائل التربوية للتعامل مع مشكلات الطلاب ، وفي الجلسة الثانية تناول مشرف التوجيه والإرشاد بالمكتب خالد اللزام التطبيقات والإجراءات العملية التي يتوجب على المدرسة اتخاذها في التعامل مع المشكلات السلوكية الصادرة من طلاب الصفوف العليا بالمرحلة والمعينة على الضبط التربوي للسلوك من خلال تكامل أدوار المدرسة والأسرة وحماية الطالب من التعرض للإهمال.

وفي ختام اليرنامج كرّم مدير المكتب الأستاذ محمد أبا الخيل المحاضر في البرنامج مشرف التوجية والإرشاد بإدارة التعليم الأستاذ عبدالمجيد الحزيمي ، كما كرّم مدارس السعودية الأهلية ، والمشرف العام على المدارس الأستاذ عبدالرحمن الرميح على استضافة البرنامج وتعاونهم الدائم مع مكتب التعليم كشريك تعليمي في البرامج الإشرافية التعليمية.