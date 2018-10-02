ضبط عبوة مسكر بحقيبة نسائية لزوجة مسافر بمنفذ الحديثة في القريات

علي القحطاني(صدى):

عثر مراقب جمركي في منفذ الحديثة بمحافظة القريات، صباح اليوم، على علبة تحوي مادة مسكرة وتزن 330 مليلتراً، مخبأة داخل حقيبة نسائية لزوجة مسافر.

وأوضحت مصادر أن المراقب قام بتفتيش المركبة التي تحمل لوحات غير سعودية وإحالة المسافرة لقسم تفتيش النساء وقام زوجها بأخذ الحقيبة الشخصية اليدوية منها ووضعها بالغرفة المخصصة باستراحة النساء، مبينا أن المفتش ظلّ يراقب الحقيبة، فتوجه زوج المسافرة إلى غرفة النساء وأخذ الحقيبة، ووضعها داخل السيارة.

وأضافت المصادر أن المراقب قام بتفتيش الحقيبة و عُثر داخلها على علبة كرتونية تحوي مادة يشتبه في كونها مسكرة، أثناء تحرير المحضر اعتدى المسافر على موظف الجمرك، مما أدى لإصابته ونقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وأصبح بصحة جيدة.

وتم تحرّير المحضر، وأرسلت عينة من المادة للمختبر، وتسلمت الشرطة المسافر.