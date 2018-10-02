جمعية قرن ظبي تعقد اجتماعها وتضخ بدماء جديدة لمجلسها

سعيد العجل(صدى):

عقدت جمعية قرن ظبي الخيرية اجتماعها الأول عقب ترشيح مجلس الإدارة الجديد

حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الادارة الأستاذ محمد عبد الله الزهراني هنأ من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الباحة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للملكة العربية السعودية كما شكر أعضاء الجمعية على المشاركة الواضحة والملموسة في فعاليات اليوم الوطني ، ثم قدم شكره لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح على حضوره انعقاد الجمعية العمومية وترشيح مجلس الإدارة الجديد، كما قدم شكره لاعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من اعمال مباركة كان لها الأثر الواضح والملموس في خدمة المستفيدين من الجمعية .

بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة على جدول الاجتماع وأتخذ على أثرها عدداً من التوصيات والقرارات.

اعضاء مجلس الادارة

محمد عبد الله محمد الزهراني رئيسا

عبد العزيز سعيد راشد نائبا

ميمون سعيد محمد الزهراني مشرفا ماليا ( أمين صندوق )

شنان محمد عبدالله الزهراني عضوا

بخات احمد محمد الزهراني عضوا

ياسر سعيد الزهراني عضوا

أمين عبدالله الزهراني عضوا

عيدان صالح عيدان الزهراني عضوا

محمد خميس الزهراني عضوا