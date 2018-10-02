توقيع شراكة مجتمعية بين تعليم مكة ومؤسسة المحبة الخيرية

محمد السعران(صدى):

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة مجتمعية مع مؤسسة المحبة الخيرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 22/ 1/ 1440هـ الموافق: 2/ 10/ 2018م بمكتب المدير العام للتعليم، حيث مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل مؤسسة المحبة الخيرية بمكة المكرمة مديرها التنفيذي الأستاذ محمد بن حسن القرني، وذلك بحضور مستشار المدير العام الدكتور خالد أبو حفاش.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة ومؤسسة المحبة الخيرية بمكة للتعاون في تقديم العديد من البرامج والأنشطة التربوية في مدارس ( البنين والبنات) ، وتقديم البرامج التدريبية، والخدمات الإرشادية والاستشارية للطلبة.

وعبّر المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية مع مؤسسة المحبة الخيرية؛ لما لهذه الشراكة من تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم والمؤسسة، وخاصة في مجالات البرامج التعليمية والتربوية والعلمية والتدريبية والتطوعية التي تعزز القيم والمبادئ الإسلامية وتخدم وتطور المجتمع وفق رؤية المملكة 2030م ، والتي ستسهم بكل تأكيد في تحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين، وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية المنشودة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو أمير منطقة مكة والتي تهدف في رسالتها لـ ” بناء الإنسان وتنمية المكان ” .

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المحبة الخيرية الأستاذ محمد بن حسن القرني: أن هذه الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم بمكة المكرمة هي شراكة ناجحة بكل المقاييس؛ حرصنا في مؤسسة المحبة الخيرية على توطيدها مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لما لها من نتائج إيجابية هادفة ستتحقق في المستقبل القريب – بمشيئة الله تعالى – في الميدان التعليمي والتربوي الكبير في مكة المكرمة والمجتمع ككل في عدة مجالات تعليمية وتربوية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم النبوية العظيمة.