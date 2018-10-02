سريلانكية وفلبينية تحصلان على الإجازة من جمعية خيركم القرآنية

نايف السالم(صدى):

استطاعت الطالبتان حفصة فاروق من سيرلانكا وخديجة بانجو من الفلبين من الحصول على الإجازة القرآنية وذلك بعد التحاقهما بمقارىء جمعية خيركم بجدة لتعليم القرآن عن بعد خلال فترة وجيزة.

قصة الطالبة حفصة ترويها معلمتها لطفية باسودان المعلمة بجمعية خيركم حيث تقول : انضمت حفصة لمنصة خيركم للتعليم عن بعد وذلك بعد سنوات من ختمها للقرآن وتعلمها للغة العربية إضافة إلى العلوم الشرعية الأخرى في بلدها سريلانكا، فبدأت علامات نبوغ هذه الطالبة الأعجمية حيث تمت مراجعة المصحف كاملا وقبل البدء بختمة الإجازة تمنت حفصة لو تؤدي العمرة في رمضان وتم لها ذلك ، وتم ترتيب قراءتها للإجازة خلال تواجدها بمكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان العام الماضي فقرأت حتى سورة النجم ، بعدها ولظروف خاصة عادت إلى بلادها واستأنفت القراءة عن طريق الغرفة الصوتية التابعة لقسم التعليم عن بُعد في جمعية خيركم وحصلت على الاجازة.

أما الطالبة خديجة والتي تبلغ من العمر 21 عاماً – فقد حلمت بحفظ كتاب الله – عز وجل – في بلاد الحرمين فانتقلت وأسرتها من بلدها الفلبين لتقيم بالمملكة ولتحفظ القرآن فبدأت بتعلم الحروف العربية ، ثم انضمت لمركز الفرقان لتحفظ القرآن الكريم ، فأتمت الحفظ في عمر 14 عامًا ، و اختبرت المصحف كاملًا في جمعية خيركم ، وخلال عامين ، دَرَست مستويات التجويد في دار الهدى لتحفيظ القرآن بجدة. في آخر سنة خلال دراستها للتجويد، شاهدت قارئةً ختمت إجازتها في الدار ؛ فالتحقت بحلقة الشيخة ربيعة جوهر وحصلت على الإجازة خلال عامين.