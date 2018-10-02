بالصور.. مصادرة بسطات عشوائية تديرها عمالة مخالفة بالعارضة

عادل الحربي (صدى):

ضبطت الفرق الميدانية ببلدية محافظة العارضة، أصحاب البسطات غير النظامية من العمالة المخالفة، وذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة.

وخلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية التي تنفذها البلدية ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” ، فقد صادرت عددًا من البسطات العشوائية وغير النظامية، والدارة من قبل عمالة مخالفة.

وأكد رئيس البلدية، عصام بن إبراهيم رفاعي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرًا إلى استمرار الحملة في الفترتين الصباحية والمسائية.