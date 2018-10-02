بندر المسعود يفجع بوفاة شقيقة

محمد السعران(صدى):

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم عبدالرحمن بن سعد المسعود بعد معاناة مع المرض وتمت الصلاة عليه اليوم الثلاثاء في مسجد الراجحي ودفن في مقابر النسيم

والمرحوم شقيق الاستاذ بند المسعود رئيس التوعية الصحية بالشؤون الصحية بالرياض .وشقيق كلا من منصور ومحمد

صحيفة ( ) تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لوالدة الشيخ سعد المسعود وشقيقاته ولجميع افراد اسرة المسعود سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته يلهم ذويه الصبر والسلون.

إنا لله وإنا اليه راجعون،

ويستقبل المعزين في منزلهم الكائن بحي المرسلات بالرياض جوال 0500335005