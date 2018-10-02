مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

محمد السعران(صدى):

أقامت مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية محاضرة للتوعية بمرض الزهايمر تحت عنوان “تحسبونه بس نسيان” للدكتورة ساره القباني ، بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في 21 سبتمبر من كل عام .

واستعرضت المحاضرة المرض الآخذ في الانتشار وتسليط الضوء على معاناة مرضاه والتعريف بالمضاعفات السلبية للمرض الذي يعاني منه 50 مليون شخص حول العالم ويمثل عبئاً على المرضى وذويهم والأنظمة الصحية في الدول.

وقالت د. ساره القباني أن

مرض الزهايمر هو خلل دماغي سُمي باسم الطبيب الألماني “ألوسي ألزهايمر”؛ الذي كان أول من وصف المرض عام 1906م، واستطاع بعده العلماء في القرن الماضي أن يتوصلوا إلى كثير من الحقائق المهمة حول مرض الزهايمر الذي يعد مرض دماغي متطور يدمر خلايا المخ؛ مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت، و غالبًا يؤدي إلى الوفاة. ويصنف مرض الزهايمر اليوم بكونه السبب الرئيس السادس للوفاة عالميًّا.

وذكرت أنه لا يوجد علاج نهائي لمرض الزهايمر حاليًّا، ولكن يتم علاج الأعراض ودعم المرضى المصابين لجعل حياتهم أفضل ومساعدتهم في التعايش مع المرض.

وتأتي المحاضرة في إطار سعي مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض .

من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية د. عدنان العبدالكريم على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية والنفسية للمصابين بمرض الزهايمر لاسيما المسنين ما فوق 65 عاما كونها الفئة الأكثر تعرضا للإصابة من خلال العيادات المتخصصة وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة لمرضى الزهايمر ، مع أهمية تدريب ذوي المصابين على كيفية التعامل معهم وبدء العلاج اللازم من قبل فريق طبي متكامل للتخفيف من أعباء هذا المرض .