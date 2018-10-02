بالفيديو: إبن المهرة البحرينية يشعل مواقع التواصل بتصرف مثير.. وهذا رد فعل والدته

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة المهرة البحرينية مقطع فيديو عفوياً لابنها تميم، أثناء قيامه بتصرف مثير ملئ بالبراءة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته المهرة على تطبيق “سناب شات” الطفل وهو يعطس بشكل مفاجئ، ليعود ويرى نفسه من خلال فيديو على الهاتف ويضحك على نفسه بطريقة هستيرية مليئة بالبراءة “.

وتسبب إعادة الطفل للمقطع مرات عديدة، في غضب والدته، التي كتبت على المقطع كلمة “بالغت” مع ايموجي غاضب، في إشارة منها إلى ان الطفل لا يمل من مشاهدة نفسه والضحك.

يذكر أن والد الطفل، عادل المسلم، يمكث منذ نحو السنتين في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.