غدًا.. اتحاد القدم يعقد جمعيته العمومية غير العادية

ماجد محمد(صدى):

يعقد اتحاد كرة القدم جمعيته العمومية غير العادية، غدًا الاربعاء، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية، قصي الفواز وقائمته لرئاسة للاتحاد.

وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت باب الترشح، في الثاني من سبتمبر الماضي، حيث أعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم الأستاد قصي بن عبد العزيز الفواز، لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

وضمت قائمته لمنصب نائب الرئيس لؤي السبيعي ولعضوية مجلس الإدارة تركي العواد وتركي الحقيل وأضواء العريفي وخالد الثبيتي، ورهام العنيزان، وعلي الشعيلان، وعمر باخشوين، ويزيد التويجري، وروجر درابر.