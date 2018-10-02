بالفيديو.. تفاصيل ومواصفات ” كيا تيلواريد ” موديل 2020

نيويورك(صدى):

قدمت كيا سيارتها تيلورايد موديل 2020 لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك منذ أكثر من أسبوعين. وهي سيارة مستوحاة من مجموعات مصمم الأزياء “براندون ماكسويل” التي تعود في جذورها الي تكساس، وكانت السيارة التي تم الكشف عنها لها مظهر غير تقليدي إلى حدٍ ما لتتطابق مع الكشف الغريب عنها في حدث للموضة. ولكن ، بعد عرض الأزياء ، قررت كيا أن تجلب نموذج سيارتها للعرض فى مسقط رأسها بولاية تكساس.

وفي هذا الفيديو المصوّر ، رصد TFLOW على الـ Youtube تيلورايد موديل 2020 في معرض ولاية تكساس ، وهو أمر ليس مفاجئًا نظرًا لتصميم السيارة المصمم بصورة خاصة لولاية الغرب الأمريكي الشرس, ويبدو على الفيديو أن تيلورايد التي عرضتها كيا في معرض الولاية لم تكن أكثر من مجرد سيارة للعرض فقط. والكثير من الأشياء في السيارة التي نراها تؤكد أنها لن تخرج بنفس الصورة في الانتاج على الأرجح ، مثل الأشرطة الجلدية التي تقفل غطاء المحرك ، الصادمين المعدلين مع خطافين ، العتبات الجانبية الشرسة ، المرايا الجانبية المزينة بالجلد ، وحامل السقف الخشبي مع السلم.

وتأتي السيارة مناسبة لعدد 8 ركاب وتحتوي على مصابيح أمامية رأسية تتوافق مع مجموعة المصابيح الخلفية العمودية ، إلى جانب شبكة تهوية ضخمة بشكل أنف النمر- كما تعتمد على نفس قاعدة انتاج سورينتو ولكنها تأتي بحجم اكبر. وتأتي السيارة في الداخل مع اللمسات الخشبية في كل مكان والمقاعد الجلدية البيضاء ومقاعد السائق المميزة .