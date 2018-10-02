مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً بقصر اليمامة بالرياض

الرياض(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الثاني من العام الجاري.

وتناول العرض مؤشرات الاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي، والأداء النقدي والمالي، والأسواق المحلية والدولية، وأسواق الطاقة، وسوق العمل، إضافة إلى أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية الاقتصادية بما يكفل قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج الاقتصادية المعتمدة وفعاليتها وآثارها.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.