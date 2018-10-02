بالصور.. تسونامي يدمر الجسور والبنايات الفارهة في ” بالو ” الإندونيسية

جاكرتا(صدى):

أظهرت صور حجم المأساة التي حلت بمدينة ” بالو ” الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال مدمر الجمعة الماضي بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر تبعته موجات ” تسونامي ” عاتية أتيت على معالم المدينة وسوّتها بالأرض.

وتسبب الزلزال في مقتـل أكثر من 1200 قتيل وتضرر 65 ألف منزل، ولم يتسن لفرق الإنقاذ بعد الوصول لكثير من المناطق المتضررة.

ورصدت الصور مدى الدمار الذي حلَّ بالمساجد والجسور والبنايات الفارهة، فبعضها دُمر والبعض الآخر تبدلت معالمه، وتتيح عقد مقارنة بين معالم مدينة بالو قبل التسونامي وبعده.

ومن أهم المعالم التي تضررت مسجد ” بالو أبينغ ” ، ومسجد “بيت الرحمن ” ، وجامعة ” بالو الإسلامية ” ، وجسر نهر بالو، وبرج المراقبة في مطار موتيارا سيس الجفري، بالإضافة إلى فندق كبير وجسور وبنايات شامخة.