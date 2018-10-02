بالصور.. تسونامي يدمر الجسور والبنايات الفارهة في ” بالو ” الإندونيسية
أظهرت صور حجم المأساة التي حلت بمدينة ” بالو ” الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال مدمر الجمعة الماضي بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر تبعته موجات ” تسونامي ” عاتية أتيت على معالم المدينة وسوّتها بالأرض.
وتسبب الزلزال في مقتـل أكثر من 1200 قتيل وتضرر 65 ألف منزل، ولم يتسن لفرق الإنقاذ بعد الوصول لكثير من المناطق المتضررة.
ورصدت الصور مدى الدمار الذي حلَّ بالمساجد والجسور والبنايات الفارهة، فبعضها دُمر والبعض الآخر تبدلت معالمه، وتتيح عقد مقارنة بين معالم مدينة بالو قبل التسونامي وبعده.
ومن أهم المعالم التي تضررت مسجد ” بالو أبينغ ” ، ومسجد “بيت الرحمن ” ، وجامعة ” بالو الإسلامية ” ، وجسر نهر بالو، وبرج المراقبة في مطار موتيارا سيس الجفري، بالإضافة إلى فندق كبير وجسور وبنايات شامخة.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
وما يعلم جنود ربك الا هو
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55158 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمتك ولطفك يارب ,,
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين.. ما ضر المصلين أن يتهدم المسجد عليهم وهم ركعا سجدا لله تعالى.. فهي خاتمة حسنة..
فترة الحياة الدنيا كفترة الدراسة في المدرسة أو الجامعة.. الفرق الوحيد بينهما أن مكان الدراسة له مكان محدد ووقت محدد، أما فترة دراسة الحياة الدنيا فليس لها مكان محدد ولا وقت محدد ! والدراسة متعلقة باكتشاف كل طالب فيها من الخالق ؟ ولما خلق؟ وما المطلوب من المخلوق تجاه الخالق؟ ولكل طالب وقت محدد يمكنه في الوقت الخاص به أن يجيب على الاسئلة، فإذا انتهى الوقت المخصص للعبد في الحياة الدنيا يخرج من الحياة الدنيا لصالة الاختبار (القبر) ليجيب عن الأسئلة التي خلق في هذه الحياة الدنيا ليجيب عليها ، فيسئل في قبره : من ربك؟ مادينك؟ من نبيك؟
فمن استجاب لنداء الله وذاكر في فترة حياته سيجيب على الاسئلة، وسيقال له هذا مقعدك من الجنة نم نومة العروس حتى تقوم الساعة.
ومن أعرض عن آيات الله وانشغل بزخرف الحياة الدنيا فلن يجيب على الاسئلة ، وسيقول هها هها لا أدري،
رب اهدنا ويسر الهدى لنا .. رب احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين..
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين.. ما ضر المصلين أن يتهدم المسجد عليهم وهم ركعا سجدا لله تعالى.. فهي خاتمة حسنة..
فترة الحياة الدنيا كفترة الدراسة في المدرسة أو الجامعة.. الفرق الوحيد بينهما أن مكان الدراسة له مكان محدد ووقت محدد، أما فترة دراسة الحياة الدنيا فليس لها مكان محدد ولا وقت محدد ! والدراسة متعلقة باكتشاف كل طالب فيها من الخالق ؟ ولما خلق؟ وما المطلوب من المخلوق تجاه الخالق؟ ولكل طالب وقت محدد يمكنه في الوقت الخاص به أن يجيب على الاسئلة، فإذا انتهى الوقت المخصص للعبد في الحياة الدنيا يخرج من الحياة الدنيا لصالة الاختبار (القبر) ليجيب عن الأسئلة التي خلق في هذه الحياة الدنيا ليجيب عليها ويعمل بمقتضاها، فيسئل في قبره : من ربك؟ مادينك؟ من نبيك؟
فمن استجاب لنداء الله وذاكر في فترة حياته سيجيب على الاسئلة، وسيقال له هذا مقعدك من الجنة ثم يقال له نم نومة العروس حتى تقوم الساعة.
ومن أعرض عن آيات الله وانشغل بزخرف الحياة الدنيا فلن يجيب على الاسئلة ، وسيقول هها هها لا أدري،
رب اهدنا ويسر الهدى لنا .. رب احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10464 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم امين😊الله يلطف بناوبعباده المسلمين