المغرب يستدعي أمرابط والأحمدي استعدادا لخوض مباراتين ضد جزر القمر

نواف السالم(صدى):

استدعى ايرفي رينار مدرب المغرب اليوم الثلاثاء نور الدين أمرابط لاعب النصر، وكريم الأحمدي لاعب الإتحاد السعودي ضمن 26 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين ضد جزر القمر بتصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: منير المحمدي ” ملقة الاسباني ” ياسين بونو ” جيرونا الاسباني ” أحمد رضا التكناوتي ” الوداد البيضاوي” .

مدافعون: نايف أكرد ” ديجون الفرنسي” مروان دا كوستا ” إسطنبول باشاكشهر التركي ” نبيل درار ” فناربخشه التركي ” أشرف حكيمي ” دورتموند الألماني ” مروان سايس ” ولفرهامبتون الإنجليزي ” حمزة منديل ” شالكه الألماني” نصير مزراوي ” أياكس أمستردام الهولندي “.

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي ” الاتحاد السعودي ” يوسف آيت بناصر ” موناكو الفرنسي ط فيصل فجر ” كان الفرنسي ” يونس بلهندة ” غلطة سراي التركي ” مبارك بوصوفة “بدون فريق” سفيان أمرابط ” كلوب بروج البلجيكي” المهدي بوربيعة ” ساسولو الايطالي ” حكيم زياش ” أياكس أمستردام الهولندي ” صلاح الدين السعيدي ” الوداد البيضاوي “.

مهاجمون: نور الدين أمرابط ” النصر السعودي ” خالد بوطيب ” مالطيا سبور التركي ” يوسف نصيري ” ليجانيس الاسباني” أيوب الكعبي “هيبي سي.إف.إف.سي الصيني” وليد أزارو “الأهلي المصري” اسماعيل الحداد ” الوداد البيضاوي” عبد الإله الحافيظي “الرجاء البيضاوي”.