حصول مبتعث باستراليا على جائزة تقديرية من قبل موقع بوبلونز ” Publons “

محمد السعران(صدى):

حصل ” منصور ” مبتعث جامعة أم القرى بكلية العلوم الطبية التطبيقية على جائزة باسم جائزة بوبلونز في مراجعة النظراء لعام ٢٠١٨.

(Publons Peer Review Award 2018).

وذلك بسبب جهوده في تحكيم عدد كبير من الأبحاث العلمية في مجلات طبية دولية والتي صنفته من ضمن أعلى ١٪؜من المحكمين للأبحاث العلمية في مجال الطب الإكلينيكي لعام ٢٠١٨.

موقع بوبلونز هو موقع إلكتروني يقدم خدمة مجانية للأكاديميين لتسجيل وعرض الأبحاث التي حكمت من قبلهم في المجلات العلمية والأكاديمية. بلغ عدد الباحثين المسجلين في موقع بوبلونز ما يقارب نص مليون باحث حتى الآن، ويشمل أكثر من ٢.٧ مليون بحث محكم ومسجل.

الجدير بالذكر أن المبتعث يملك اكثر من ٢٠ بحث علمي منشور في مجلات طبية دولية. حاليا ” منصور ” يحضر درجة الدكتوراة في جامعة كوينزلاند بكلية العلوم الصحية والتأهيل لدراسة العلاقة بين التحكم الحركي للعمود الفقري وألم أسفل الظهر.

وقد عبر ” منصور ” عن فخره وإعتزاه في هذا الإنجاز العلمي مثمنا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للعملية التعليمية.