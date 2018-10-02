أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر وعدد من منسوبي الشركة.

وقدم الناصر عرضا لسمو أمير منطقة الرياض بما حققته الشركة من إنجازات في مشروع نشر النطاق العريض في مدينة الرياض، التي تسير بشكلٍ متسارع تجاوز الهدف المتوقع إضافة إلى تطورات مشاريع الشركة في مشروع مترو الرياض في توفير أحدث الحلول الرقمية والبنى الرقمية للمشروع أو لمستخدميه سواءً في المحطات أو المسارات .

وناقش الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لمختلف الجهات الحكومية و الخدمية التي تسهم في تسهيل و مراقبة الحركة المرورية و الأنظمة الأمنية وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالمستويات التي تقدمها الشركة وتوسعات الشبكة التي وصلت لمختلف مناطق الرياض بشكلٍ مميز.