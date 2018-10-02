بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدًا الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات ” جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة “، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على ” تبوك، القريات وطريف تمتد إلى سكاكا وعرعر “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.