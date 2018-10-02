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” قرقاش ” : مبادرة المملكة لدعم الريال اليمني في هذه الظروف مهمة

” قرقاش ” : مبادرة المملكة لدعم الريال اليمني في هذه الظروف مهمة
أبوظبي(صدى):

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إنهيار الريال اليمني يمثل تحدي أساسي للمواطن أكثر تأثيرًا من توفر المواد الغذائية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنهيار الريال اليمني يمثل تحدي أساسي للمواطن أكثر تأثيرًا من توفر المواد الغذائية، ومبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة ” .

وأضاف ” قرقاش ” : ” من الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي؛ ليسلم جزءا من ٥ الى ٦ مليار دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55157 ] نشر منذ 1 ساعة

حفظ الله خادم البيتين الشريفين وزاده من نعيمه وخيره الذي لايحصى ,, آمين ,,

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