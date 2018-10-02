” قرقاش ” : مبادرة المملكة لدعم الريال اليمني في هذه الظروف مهمة
أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إنهيار الريال اليمني يمثل تحدي أساسي للمواطن أكثر تأثيرًا من توفر المواد الغذائية.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنهيار الريال اليمني يمثل تحدي أساسي للمواطن أكثر تأثيرًا من توفر المواد الغذائية، ومبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة ” .
وأضاف ” قرقاش ” : ” من الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي؛ ليسلم جزءا من ٥ الى ٦ مليار دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55157 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله خادم البيتين الشريفين وزاده من نعيمه وخيره الذي لايحصى ,, آمين ,,