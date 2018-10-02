وظائف شاغرة للرجال بدوام كامل لدى شركة الشايع

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للدوام الكامل للمواطنين ” رجال ” ، بدءً من غدا الأربعاء الموافق 2018/10/03م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للعمل بمدينة الرياض، في قسم المبيعات، تحت مسمى ” ممثل مبيعات، ومساعد مدير معرض، ومدير معرض “.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين رجال فقط، يتميزون باللباقة وحسن المظهر، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، ويفضّل من لديه الخبرة في نفس المجال، ومن لديه القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

المميزات:

– راتب أساسي + بدل سكن + بدل نقل (تحدد بعد المقابلة).

– عمولات ربع سنوية (حسب سياسة الشركة).

– عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).

– تأمين طبي للموظف.

– دورات تدريبية وتطويرية.

– زيادات سنوية بناءً على تقييم الأداء.

– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.

– إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

كما أشارت إلى أن المقابلات تبدأ غدًا الأربعاء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، في فرع الشركة الرئيسي بالرياض في البوابة الاقتصادية بوابة رقم 5، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

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