مدير عام السجون يدشن ” لبيه ” الإلكتروني

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٢/١/١٤٤٠هـ نظام “لبيه”، وهو نظامٍ إلكترونيٍّ تفاعليٍّ لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات حول أعمال المديرية العامة للسجون ليقوم مختص السجون باتخاذ ما يلزم تجاهها، والإجابة على صاحب الطلب بكل يسرٍ وسهولةٍ.

وقد تم افتتاح حفل التدشين في مقر المديرية العامة للسجون في الرياض، بآياتٍ عطرةٍ من القرآن الكريم، تلا ذلك عرضٌ للخدمة شرح فيه مدير الإدارة العامة للتقنية في المديرية العامة للسجون العميد مهندس دكتور يحيى بن دماس الغامدي، تفاصيل الخدمة وأهميتها للتيسير على الناس.

وقال العميد الغامدي، يعتبر هذا البرنامج نقلة تقنية نوعية للمديرية العامة للسجون، يختصر من خلاله الكثير من المراجعات اليومية، كما يوفر على المعنيين بالخدمة تكبُّدَ عناء السفر لمن هم خارج المدن الرئيسية، من أجل الاستفسار أو تقديم شكوى.

وأشار العميد الغامدي، إلى أن المستفيد من الخدمة يستطيع عبر أيقوناتٍ إلكترونيةٍ محددةٍ إنهاء هذه الإجراءات التي كانت تتطلب حضوره، إضافة إلى متابعة سير المعاملة، بما في ذلك تلقي الرد من الموظف المختص بكل يسرٍ وسهولة.

وأضاف بقوله: يتيح نظام ” لبيه ” الربط والتواصل بين كافة الجهات ذات العلاقة بشكلٍ إلكتروني، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إتاحة استخدام النظام من قبل النزلاء من الجنسين، حيث يُمَكَّنهم من التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للإجابة عن الاستفسارات ومعالجة أي شكوى تخص النزلاء.

كما شكر العميد دكتور الغامدي، مدير عام السجون على متابعته ودعمه المستمرين لهذا المشروع ولجميع المشاريع التقنية المرادفة، مؤكداً على أن هذا الدعم هو الوقود والمحفز للمزيد من الإنجازات في المجال التقني.

بعد ذلك دشن مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري نظام “لبيه”، وألقى كلمةً شكر فيها الإدارة العامة للتقنية في المديرية العامة للسجون على هذا الجهد، مبيناً أن المستفيدين من نظام “لبيه” بإمكانهم الدخول على موقع المديرية الإلكتروني (هنا)، وسيجدون أيقونة خاصة بالنظام أعلى الصفحة تحمل اسم (لبيه) يندرج تحتها عدة خدمات، سواء (شكوى، اقتراح، استفسار، موعد)، علماً أن الخدمة ستكون متاحة للمستفيدين في أقرب وقتٍ ممكن.