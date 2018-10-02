بالجولة الرابعة.. مشجعو ” الاتحاد ” يفوزون بلقب أفضل جمهور

ماجد محمد(صدى):

قامت اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين، بمنح لقب أفضل جمهور للجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى مشجعي فريق الاتحاد.

وقال دوري المحترفين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم الثلاثاء: ” تهانينا لجماهير فريق الاتحاد والذي تم اختيارهم من اللجنة الفنية كأفضل جمهور في الجولة الرابعة ” .

يُذكر أن فريق الاتحاد كان قد تعادل إيجابيًا أمام الوحدة ” 2-2 ” ، في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين.