بالجولة الرابعة.. مشجعو ” الاتحاد ” يفوزون بلقب أفضل جمهور
قامت اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين، بمنح لقب أفضل جمهور للجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى مشجعي فريق الاتحاد.
وقال دوري المحترفين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم الثلاثاء: ” تهانينا لجماهير فريق الاتحاد والذي تم اختيارهم من اللجنة الفنية كأفضل جمهور في الجولة الرابعة ” .
يُذكر أن فريق الاتحاد كان قد تعادل إيجابيًا أمام الوحدة ” 2-2 ” ، في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين.
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