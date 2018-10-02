بالفيديو.. شجار عنيف بين مجموعة نساء أمام محطة وقود
كشف مقطع فيديو، عن شجار عنيف في هجوم نفذه رجل وامرأة على 4 أشخاص في محطة وقود بولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث ألقت الشرطة القبض على الشخصين المهاجمين الذين انهالا بالضرب على الأربعة.
وكان من بين الأشخاص الذين تعرضوا للضرب طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، حيث وقعت الحادثة بمحطة في سيلفر سبرينجز، ليلة السبت الماضي؛ فيما سحب أحد المهاجمين الفتاة الصغيرة من شاحنة وضرباها في وجهها قبل أن تسقط أرضًا.
وأشارت الشرطة إلى أنه تعرض الضحايا الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 47 و55 عامًا، إلى لكمات في الوجه، كما أصيبوا بكدمات متفاوتة من جراء الاعتداء الوحشي عليهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55157 ] نشر منذ 1 ساعة
فضيعه هاالحرمه ..
,, الضاهر انها مشتركه في حلبة سكوير قاردن ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34965 ] نشر منذ 1 ساعة
حياتهم كلها أفلام🤗🤗🤗🤗