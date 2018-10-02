بالفيديو.. شجار عنيف بين مجموعة نساء أمام محطة وقود

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن شجار عنيف في هجوم نفذه رجل وامرأة على 4 أشخاص في محطة وقود بولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث ألقت الشرطة القبض على الشخصين المهاجمين الذين انهالا بالضرب على الأربعة.

وكان من بين الأشخاص الذين تعرضوا للضرب طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، حيث وقعت الحادثة بمحطة في سيلفر سبرينجز، ليلة السبت الماضي؛ فيما سحب أحد المهاجمين الفتاة الصغيرة من شاحنة وضرباها في وجهها قبل أن تسقط أرضًا.

وأشارت الشرطة إلى أنه تعرض الضحايا الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 47 و55 عامًا، إلى لكمات في الوجه، كما أصيبوا بكدمات متفاوتة من جراء الاعتداء الوحشي عليهم.