الجامعة العربية المفتوحة توقع مذكرة تفاهم لتغطية تكاليف تعليم اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان

رشاد اسكندراني(صدى):

وقعت الجامعة العربية المفتوحة اليوم في العاصمة الرياض ممثلة برئيسها سعادة الاستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم الزكري مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً بسعادة الدكتور خالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق , بشأن منحة المملكة العربية السعودية لتغطية تكاليف برنامج دراسة الطلبة من اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان لتحسين مستواهم التعليمي, ويهدف البرنامج إلى اتاحة الفرصة للطلبة لاكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات والبرامج التدريبية وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل في كل من الاردن ولبنان, ويهدف البرنامج إلى تعليم الطلاب حملة الشهادة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم لدرجة الدبلوم والبكالوريوس.

تعد الجامعة العربية المفتوحة احد منظمات التعليم العالي الرائدة في الوطن العربي , وتم تأسيسها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكنواة للمسؤولية المجتمعية لنشر التعليم لكافة افراد المجتمع ممن لايستطيعون الحصول على التعليم العالي .

وعلى صعيد متصل قدم سعادة رئيس الجامعة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يولونه من اهتمام متواصل لخدمة اللاجئين السوريين على كافة الاصعدة , وهي ليست المبادرة الانسانية الاولى التي تنفذها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لخدمة اللاجئين السوريين , بل ان المملكة العربية السعودية منذ نشأتها تولي اهتمام كبير للقضايا الانسانية على كافة المستويات العربية والدولية .